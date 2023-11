Xavi asegura que la prensa es la culpable del mal momento del Barcelona

ESPAÑA – El técnico de los culés dio otra excusa ante las dudas que deja su equipo.

El Barcelona sufrió ayer para vencer 2-1 a Alavés, resultado por el que fue cuestionado Xavi Hernández y este sorprendió con sus declaraciones, porque afirmó que la culpa del momento de su equipo la tienen los medios de comunicación, esto porque ejercen una crítica exagerada y que genera presión en su plantel.

“Mis jugadores no juegan liberados por lo que se dice en el entorno. La prensa es muy crítica y exagerada, esto afecta y por eso no jugamos tranquilos como antes regalamos otra vez nuestro juego. Hemos perdido puntos esta temporada por muchos regalos nuestros”, dijo Hernández.

El técnico amplió el tema de las críticas de los medios de comunicaciones, reafirmando que afecta a su plantel: “Sin duda. Sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, y entonces afecta, sin ninguna duda. Me ha pasado a mi como futbolista y les pasa a mis futbolistas”.

“Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva y esto afecta, hoy ha afectado a la primera parte, en la segunda no, en la segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, hasta el penalti de Ferran. El equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno”, agregó.

“Estamos en el punto que estamos bajos, no estamos en el mejor momento pero a pesar de ellos hemos sacado en Liga dos partidos que se han puesto muy feos. En el descanso les he dicho que tranquilos con el run-run, con el entorno, que jueguen a fútbol, que son buenos, y que si estamos bien posicionados este partido se remonta”, finalizó.

Los blaugranas marchan en el tercer lugar de la tabla con 30 puntos y está a cuatro del líder Girona, su siguiente juego será el sábado 25 de noviembre ante Rayo Vallecano.