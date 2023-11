De madrugada

ESTADOS UNIDOS. La Selección de Guatemala llegó a New York.

Tras un largo viaje que realizó la Selección de Guatemala la tarde del jueves, la Azul y Blanco llegó hoy pero en horas de la madrugada a New York, donde enfrentará a la Selección de Jamaica en un partido amistoso.

El equipo de Luis Fernando Tena descansará, y será en las próximas horas cuando realice su última sesión de entrenamiento antes de enfrentar mañana por la tarde a los jamaicanos.

Hay que recordar que Guatemala presentó varios jugadores nuevos en su nómina, sin mencionar que Alejandro Galindo, Rodrigo Saravia no pudieron estar en la convocatoria por lesión, mientras que Erik Lemus no pudo viajar por no contar con la visa americana.

El partido entre Jamaica y Guatemala se jugará este sábado a las 18:00 horas en el estadio Red Bull Arena, el cual cuenta con una capacidad de 25 mil aficionados en donde su mayoría será público chapín.