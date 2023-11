Xavi acepta que el Barcelona está pasando por un momento de bajo nivel

ESPAÑA – El estratega de los culés analizó la derrota de ayer por la máxima competición europea.

El FC Barcelona tropezó ayer de manera sorprendente en su visita al Shakhtar Donest al caer 0-1, por lo que Xavi Hernández fue cuestionado y este no dudó en decir que su equipo está pasando por un momento bajo de juego, más que todo en los pequeños detalles, pero que esto no cree que afecte en sus posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Champions League.

“No hemos entendido lo que requería el partido. No hemos atacado bien. No hemos defendido bien ese centro lateral y los errores se pagan caro. Ha habido actitud e intensidad en el segundo tiempo, pero no lo hemos logrado. La reacción ha sido buena pero insuficiente. Los pequeños detalles nos están pasando factura. Hay que recuperar gente y es una pena”, dijo Hernández.

Sobre el momento de su equipo comentó: ““Estamos en un momento bajo en cuanto a juego y de pérdidas de balón y cómo atacar. Puede pasar. No hay nada perdido. Hemos hecho uno de los peores partidos tácticamente en estos dos años”.

“Era un momento inoportuno. Debemos ser autocríticos. Estamos en un momento bajo de confianza y hay que hacer un reset. No nos sentimos cómodos en el juego. Es una sensación mala que tenemos dentro del vestuario y también yo como entrenador”, agregó.

Desde el Clásico los blaugranas han dejado dudas con su rendimiento, en especial en su cuestionado triunfo del fin de semana ante la Real Sociedad, por lo que tras caer ayer ante el Shakhtar espera reponerse el domingo versus Alavés.