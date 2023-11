Concacaf confirma programación de la final de la Copa Centroamericana

El ganador será coronado campeón de Centroamérica y recibirá un pase directo a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2024.

Concacaf ha confirmado el calendario para la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023. La serie de ida y vuelta entre LD Alajuelense (CRC) y Real Estelí FC (NCA) está programada para el 28 de noviembre (partido de ida) y el 5 de diciembre (partido de vuelta) en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente.

LD Alajuelense se clasificó para la Final tras derrotar al CS Herediano de Costa Rica 5-4 en penales tras un empate global de 4-4 en las semifinales. Los dos veces ganadores de la Copa de Campeones Concacaf comenzaron el torneo en el Grupo D y completaron una campaña perfecta en la Fase de Grupos con un récord perfecto. Alajuelense luego eliminó a otro club costarricense, CS Cartaginés, en los Cuartos de Final antes de su triunfo en semifinales contra Herediano. Es el segundo año consecutivo en que Alajuelense estará presente en una Final de Concacaf.



Real Estelí ha avanzado a la Final tras vencer al CA Independiente de Panamá por un global de 3-2 en las Semifinales. Real Estelí comenzó el torneo en el Grupo B y terminó como segundo lugar con una marca de 3 partidos ganados y uno perdido, asegurando un lugar en la fase de eliminación directa. En los Cuartos de Final, derrotaron al tres veces campeón de Concacaf, Saprissa de Costa Rica, por un global de 3-2 para no solo llegar a las Semifinales, sino también clasificarse para la Copa de Campeones Concacaf 2024. Real Estelí ya hizo historia al llegar a su primera final de Concacaf.

Calendario Final Copa Centroamericana Concacaf 2023

*En ET (hora local) y el club local aparece primero



Martes 28 de noviembre 2023 – Ida

10:00 pm (9:00 pm) Real Estelí FC vs LD Alajuelense – Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua



Martes 5 de diciembre 2023 – Vuelta

10:00 pm (9:00 pm) LD Alajuelense vs Real Estelí FC – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Para determinar qué club será sede del partido de vuelta, Concacaf clasificó los clubes finalistas basados en el total de puntos acumulados en toda la competencia, y el club mejor clasificado será el anfitrión del decisivo partido de vuelta. Después de los resultados de las semifinales, la clasificación es la siguiente.



1. LD Alajuelense (20 pts, +14 gd)

2. Real Estelí FC (17 pts, +5 gd)

El ganador de esta emocionante competencia será coronado como el primer campeón de la Copa Centroamericana y asegurará un lugar en los Octavos de Final de la Copa de Campeones 2024. El Subcampeón, los dos Semifinalistas perdedores (CA Independiente y CS Herediano), y los dos ganadores del Repechaje (Deportivo Saprissa y Comunicaciones FC) también se han clasificado para la Copa de Campeones del próximo año y comenzarán a jugar en la Primera Ronda.