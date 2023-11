Julio Ariz Leiva: No tolero la indisciplina en mis equipos

Mazateco AF terminó la relación con el entrenador Julio Ariz Leiva.

El equipo de Mazateco AF no seguirá contando con los servicios del entrenador Julio Ariz Leiva, quien dejó de ser el técnico del equipo luego de un buen paso en la institución, en donde dejó marcado el ascenso de Tercera División a la Segunda División.

Guatefutbol.com pudo platicar con el entrenador, quien lamentó no poder continuar con el equipo, pero recalcó que prefiere dar un paso al costado cuando no hay un compromiso por parte del plantel.

“Llegamos a un acuerdo con el club, la verdad yo no tolero la indisciplina en mis equipos y creo que eso me ha caracterizado, por algo es que he logrado cinco ascensos en el futbol guatemalteco”, comentó el entrenador.

Leiva recalcó que quedó en buenos términos con la directiva, pero aclaró que todo se debió a la falta de compromiso con los jugadores de Mazateco.

Por ahora el entrenador se encuentra sin equipo, a la espera de poder vincularse a otro club que pueda presentarle un buen proyecto.