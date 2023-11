VIDEO | Olivera se siente orgulloso porque Comunicaciones nuevamente da la cara por Guatemala

GUATEMALA – El técnico de los cremas manifestó su alegría por lograr estar en la máxima competición del área.

Comunicaciones seguirá representando a Guatemala a nivel internacional, algo que tiene feliz a Willy Olivera luego que ayer venciera 5-4 a Cartaginés de Costa Rica en el repechaje de la Copa Centroamericana y ahora se enfocará en el torneo nacional.

“Así es el futbol en estos campeonatos internaciones, nosotros intentamos ser los protagonistas, pero el rival tiene buenos jugadores, pero me parece que en el volumen de juego y oportunidades, si bien ellos tuvieron para ganarlo, nosotros tuvimos más, pero rescato la personalidad del equipo para no darse por vencido, otra vez Comunicaciones representa al futbol de Guatemala en lo internacional”, dijo Olivera,

Acerca de los reproches que recibió en una parte del partido comentó: “Hay gente que está de acuerdo otra que no, lamentablemente deberían de esperar para finalizar el juego para reclamar, pero también hay aspecto positivo que hay otro sector que no deja de alentar, mientras sea contra mi y no contra mis jugadores está bien. Hay que ver ahora lo positivo, se clasificó a una competición internacional y otra vez Comunicaciones da la cara por Guatemala”.

“Es algo que nos tiene preocupados, porque muchas veces llevamos la ventaja y no la podemos sostener, pero Comunicaciones crea muchas opciones de gol, aunque dejamos al rival con chances y los juegos se complican. La mayor parte del partido fuimos superiores y tuvimos chances claras, pero nos falta concretar”, finalizó.