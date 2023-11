Olivera sobre los abucheos: Deberían de esperar a que termine el juego

GUATEMALA. El técnico de los Cremas habló sobre los abucheos que recibió durante el partido ante Cartaginés.

El boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf fue difícil para los Cremas, el equipo tuvo que obtener la clasificación hasta en la tanda de penales, pero durante el partido la afición sufrió y exigió por momentos la salida del entrenador Albo.

El público vivió intensamente el encuentro ante los ticos, pero también mostró su molestia gritando: “Fuera Willy, fuera Willy, fuera Willy”.

El técnico habló sobre esta situación y dijo: “Deberían de esperar a que termine el juego para reclamar, mientras sea conmigo y no sea con los jugadores no importa, no hay problema. Hay cosas positivas como la porra que pasó todo el partido dando animo a los jugadores”, expresó el entrenador de Comunicaciones, ya que al final, su equipo terminó logrando la clasificación.

Los Cremas ahora se enfocarán en la Liga Nacional, ya que actualmente ocupan el cuarto puesto con 19 puntos.