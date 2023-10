Gundogan: No vine para perder este tipo de partidos

ESPAÑA – El volante lanzó una fuerte crítica a sus compañeros.

El Barcelona perdió ayer ante el Real Madrid y se alejó del primer lugar de la tabla, resultado que dejó bastante molesto al alemán Ilkay Gundogan, quien no se guardó nada y envió una fuerte crítica a sus compañeros al finalizar el partido.

“Quiero ser honesto sin pasarme, no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y esto es parte del problema”, dijo Gundogan.

“Tienen que aflorar más emociones y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor, no reacciones y luego eso se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto, porque sino Real Madrid y Girona se van a escapar”, agregó.

Sobre su opinión finalizó: “No viene aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran esas brechas, yo también tengo responsabilidad como jugador veterano, para no permitir que el equipo deje pasar estas cosas”.

Gundogan fue uno de los fichajes de los culés para esta temporada, llegó con grandes carteles luego de ganar el triplete con el Manchester City.