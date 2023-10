Nelson Andrade habló de sus opciones de estar con la Selección Nacional

SAN MARCOS – El atacante ha sido uno de los mejores jugadores de los toros en el certamen.

Deportivo Malacateco ha estado peleando por el liderato en lo que va del Torneo Apertura 2023, por ende, varios de sus futbolistas han tenido un buen desempeño, entre ellos Nelson Andrade, quien se ha convertido en uno de los pilares en el ataque y muchos de los seguidores del club lo han pedido para que vaya a la Selección de Guatemala.

“Voy a seguir trabajando y en su momento se dará, pero tengo que cuidarme, esforzándome para poder llegar algún día a la Selección Nacional”, dijo.

“Por el momento no he hablado con nadie de la Federación, no sé si la directiva, pero si algún día pasa va a ser una gran alegría para mí y mi familia”, finalizó.

Andrade de 23 años es originario de Quetzaltenango, en lo que va del certamen ha disputado nueve juegos, suma 719 minutos y ha marcado un gol, así como haber dado varias asistencias.