Santis habló luego de no jugar ante Panamá

GUATEMALA – El delantero no tuvo minutos ante los canaleros.

Luis Fernando Tena fue cuestionado luego de la derrota de Guatemala de 3-0 en su visita a Panamá, pero también por sus decisiones, una de ellas fue dejar en el banquillo a Oscar Santis quien no tuvo participación y se quedó viendo el encuentro desde fuera.

“Hay unos medios diciendo que me fui al camerino al ver que no iba a jugar, pero me fui con permiso del cuerpo técnico porque quería ir al baño, pero lamentablemente nuestra prensa es un poco amarillista y necesita un poco para hacerlo lata a uno”, dijo.

Acerca de su ida a los camerinos en medio del juego aclaró: “Solo me fui dos minutos, regresé y esas fotos no se dieron, al final del partido estuve en el campo, no entiendo porque dicen que salí molesto, siempre que vengo a Selección es un orgullo para mí”.

“Cuando se tiene planificado algo es un arma de dos filos, a veces sale y a veces no, lastimosamente se dio la expulsión y ya no se dio mi entrada, pero yo estoy acá para luchar por los objetivos trazados”, finalizó.

Luis Fernando Tena comentó que la no inclusión de Santis fue por la expulsión de Nicolás Samayoa, que cambió los planes en la segunda parte.