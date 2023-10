Concacaf confirmó los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga de Naciones

ESTADOS UNIDOS – Los partidos de noviembre determinarán a las cuatro naciones que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 23/24. También clasificará a cuatro de los seis equipos de Concacaf para la CONMEBOL Copa América USA 2024

Concacaf ha confirmado los enfrentamientos para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf 23/24. Las cuatro series de ida y vuelta, programadas para la Fecha FIFA de noviembre 2023, determinarán los cuatro equipos que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, programadas para marzo de 2024, y los primeros cuatro equipos de Concacaf que se clasificarán para la CONMEBOL Copa América 2024.

Una vez finalizada la Fase de Grupos de la Liga A, que tuvo lugar en septiembre y octubre, los dos mejores equipos de cada grupo: Panamá y Trinidad y Tobago (Grupo A) y Jamaica y Honduras (Grupo B), han avanzado a los Cuartos de Final, uniéndose a las cuatro naciones mejor clasificadas de la Liga A (basado en el Ranking de Concacaf de marzo 2023) que recibieron un pase directo a los Cuartos de Final: Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos.

Los cuatro enfrentamientos de Cuartos de Final son los siguientes:



CF1: Costa Rica (4) vs Panamá (Mejor primer lugar)

CF2: Canadá (3) vs Jamaica (Siguiente primer lugar)

CF3: Estados Unidos (2) vs Trinidad y Tobago (Mejor segundo lugar)

CF4: México (1) vs Honduras (Siguiente segundo lugar)

Luego de los partidos que se disputaron en las Fechas FIFA de septiembre y octubre, la clasificación de la Fase de Grupos de la CNL (Liga A) quedó de la siguiente manera:



Grupo A

1. Panamá (10 pts, +7 gd) – avanza a los Cuartos de Final

2. Trinidad y Tobago (9 pts, +1 gd) – avanza a los Cuartos de Final

3. Martinica (7 pts, -1 gd)

4. Guatemala (4 pts, -2 gd)

5. Curazao (3 pts, -1 gd) – descendido a la Liga B

6. El Salvador (1 pts, -4 gd) – descendido a la Liga B

Grupo B

1. Jamaica (10 pts, +5 gd) – avanza a los Cuartos de Final

2. Honduras (7 pts, +7 gd) – avanza a los Cuartos de Final

3. Surinam (5 pts, +3 gd)

4. Cuba (5 pts, -3 gd)

5. Haití (3 pts, -1 gd) – descendido a la Liga B

6. Granada (1 pts, -11 gd) – descendido a la Liga B

Como se anunció previamente y según el reglamento de la competencia, para determinar los enfrentamientos de Cuartos de Final, las cuatro naciones preclasificadas fueron clasificadas de acuerdo con el Ranking de Concacaf, y los ganadores y segundos lugares de los grupos según la cantidad de puntos que acumularon durante la Fase de Grupos.

Clasificación de Naciones Preclasificadas (basada en el Ranking de Concacaf)

1. México

2. Estados Unidos

3. Canadá

4. Costa Rica



Clasificación de Ganadores de Grupo (basada en los resultados de la Fase de Grupos)

1. Panamá (10 pts, +7 gd)

2. Jamaica (10 pts, +5 gd)



Clasificación Segundos Lugares de Grupo (basada en los resultados de la Fase de Grupos)

1. Trinidad y Tobago (9 pts, +1 gd)

2. Honduras (7 pts, +7 gd)



Los horarios de los Cuartos de Final son los siguientes, con el equipo local de cada partido anunciado primero (según el reglamento de la competencia, las cuatro federaciones preclasificadas, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de decidir si jugarían primero en casa o de visita):



Jueves 16 de noviembre 2023

Estados Unidos vs Trinidad y Tobago

Costa Rica vs Panamá



Viernes 17 de noviembre 2023

Jamaica vs Canadá

Honduras vs México



Lunes 20 de noviembre, 2023

Trinidad y Tobago vs Estados Unidos

Panamá vs Costa Rica



Martes 21 de noviembre 2023

Canadá vs Jamaica

México vs Honduras



Después de los partidos de ida y vuelta, el ganador en el marcador global de cada enfrentamiento avanzará a las Finales de la Liga de Naciones 23/24 y a la CONMEBOL Copa América 2024. Los cuatro perdedores aún tendrán la oportunidad de clasificarse para la Copa América del próximo verano, a través de un Repechaje, donde jugarán por los dos puestos restantes para las naciones de Concacaf. Este Repechaje también se llevará a cabo en marzo de 2024.