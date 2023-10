La recuperación va por buen camino, dice Samayoa

PANAMÁ El defensor asegura que la lesión en el brazo la ha ido superando satisfactoriamente.

El defensor de la Selección de Guatemala, Nicolás Samayoa, pudo disputar el partido contra Trinidad & Tobago el viernes pasado, aunque tuvo puesto un vendaje en el brazo izquierdo.

Samayoa habló sobre cómo ha ido su recuperación durante estos días, en el que comentó que el cuerpo médico de la Selección de Guatemala ha tratado bien la lesión y que ha tenido una mejoría.

“La verdad que el cuerpo médico me ha atendido de manera espectacular, me dio la oportunidad de poder jugar, no lo pude haer al 100% porque tuve un par de momentos donde me molestó el brazo. Espero que siga mejorando para ayudar al equipo”, comentó.

Con esto Nicolás Samayoa será parte del once titular ante Panamá, en un partido complicado para los guatemaltecos de poder avanzar a la siguiente ronda.