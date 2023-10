Concacaf confirma el calendario para la Clasificatoria a la Copa Oro

Miami, FL (viernes 13 de octubre 2023) – Concacaf ha confirmado el calendario para los partidos de la Fase de Grupos de la Clasificatoria Copa Oro W 2023 que tendrán lugar durante la Fecha FIFA Femenina de octubre.

Esta nueva y emocionante competencia, que comenzó en septiembre e incluye la participación de 34 Asociaciones Miembro de Concacaf, es una parte clave de la estrategia de fútbol femenino “Concacaf W” que la Confederación lanzó en el 2019, y sirve como la Clasificatoria a la Copa Oro W 2024.

La ventana de septiembre en la Clasificatoria Copa Oro W nos entregó una gran cantidad de partidos emocionantes. Un total de 122 goles fueron marcados, con destacadas actuaciones individuales, incluidos los hat tricks del dúo costarricense de Priscila Chinchilla y Melissa Herrera, Rianna Cyrus de Barbados y Carlia Johson de Anguila, entre otros.

Los 28 partidos también brindaron momentos inolvidables, destacando un día que el fútbol de Bonaire nunca olvidará, ya que su selección nacional femenina jugó su primer partido en Concacaf. Otros grandes momentos incluyeron el golazo de María Sánchez en el Estadio Azteca para iniciar la remontada de México por 2-1 sobre Puerto Rico, el regreso de Guatemala después de sufrir una derrota de 3-0 ante Panamá en casa, y los comienzos perfectos de Bermuda y Surinam.

En la Clasificatoria Copa Oro W 2023 participan 34 Asociaciones Miembro de Concacaf, excluyendo a las dos que competirán en el Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 (Estados Unidos y Canadá). Los 34 equipos fueron divididos en tres Ligas (A, B y C) en base al Ranking Femenino de Concacaf de marzo 2023, y subdivididas en grupos en el sorteo oficial que tuvo lugar el 17 de mayo.

Después de la Fase de Grupos, durante las Fechas FIFA Femeninas de septiembre, octubre y noviembre, los primeros lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) clasificarán directamente a la Fase de Grupos de la Copa Oro W 2024. Además, los segundos lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de cada grupo de la Liga B (tres equipos) avanzarán a la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa Oro W 2024.

La edición inaugural de la Copa Oro W se llevará a cabo entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024 en los Estados Unidos. Hasta ahora, seis naciones han asegurado su participación en la Fase de Grupos de la competencia. Esto incluye a Estados Unidos (ganadoras del Campeonato Concacaf W 2022), Canadá (ganadoras del Repechaje Olímpico de Concacaf 2023) y los cuatro invitados de la CONMEBOL, Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia (cuatro primeros clasificados de la Copa América Femenina de la CONMEBOL 2022).

Calendario Clasificatoria Copa Oro W 2023 – Partidos Octubre *El equipo local aparece en primer lugar (horarios de los partidos en ET/local)

Miércoles 25 de octubre 2023

15:00/15:00 M31: (B) Dominica vs Antigua y Barbuda – Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, LCA

16:00/16:00 M32: (B) Martinica vs Nicaragua – Stade Pierre-Aliker, Fort-de-France, MTQ 16:00/16:00 M33: (C) Granada vs Islas Vírgenes de Estados Unidos – Kirani James Athletic Stadium, St. George’s, GRN

18:00/19:00 M30: (B) Surinam vs Guyana – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR 19:00/18:00 M29: (A) Panamá vs Jamaica – Estadio Universitario, Penonomé, PAN.

Jueves 26 de octubre 2023

16:30/15:30 M36: (C) Islas Caimán vs Curazao – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

16:00/16:00 M38: (C) Islas Turcos y Caicos vs Belice – TCIFA National Stadium, Providenciales, TCA

19:00/19:00 M34: (A) San Cristóbal y Nieves vs Haití – SKNFA Technical Center, St. Peter’s, SKB 20:00/20:00 M37: (C) Bonaire vs Aruba – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

21:00/19:00 M35: (B) Honduras vs El Salvador – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Viernes 27 de octubre 2023

15:00/15:00 M41: (B) San Vicente y las Granadinas vs República Dominicana – Arnos Vale Field, Kingstown, VIN

16:00/16:00 M42: (C) Guadalupe vs Cuba – Stade Municipal, Sainte-Anne, GLP

19:00/19:00 M39: (A) Trinidad y Tobago vs Puerto Rico – Hasley Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

19:00/19:00 M40: (B) Barbados vs Bermuda – Wildey Astro Turf, Bridgetown, BRB

Domingo 29 de octubre 2023

15:30/15:30 M45: (B) Antigua y Barbuda vs Dominica – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

16:00/16:00 M44: (B) Guyana vs Surinam – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

18:00/17:00 M43: (A) Jamaica vs Guatemala – National Stadium, Kingston, JAM

19:00/19:00 M48: (C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Bahamas – Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

20:00/18:00 M47: (B) El Salvador vs Honduras – Estadio Nacional Las Delicias, San Salvador, SLV

22:00/20:00 M46: (B) Nicaragua vs Martinica – Estadio Nacional, Managua, NCA

Lunes 30 de octubre 2023

15:00/15:00 M51: (C) Aruba vs Bonaire – Compleho Guillermo Prospero Trinidad, Oranjestad, ARU

18:00/18:00 M49: (A) Haití vs San Cristóbal y Nieves – SKNFA Technical Centre, St. Peter’s, SKB

20:00/20:00 M50: (C) Curazao vs Anguila – Jean Francisca Stadium, Willemstad, CUW

21:30/19:30 M52: (C) Belice vs Islas Turcos y Caicos – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

Martes 31 de octubre 2023

15:30/15:30 M53: (A) Puerto Rico vs Trinidad and Tobago – Estadio Juan Ramon Loubriel, Bayamón, PUR

16:00/16:00 M56: (C) Cuba vs Guadalupe – Estadio Antonio Maceo, Santiago de Cuba, CUB 19:00/19:00 M55: (B) República Dominicana vs San Vicente y las Granadinas – Estadio Moca 85, Moca, DOM

20:30/19:30 M54: (B) Bermuda vs Barbados – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

