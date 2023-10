Ancelotti habló sobre la posible salida de Modric

ESPAÑA – El técnico de los merengues fue claro con el rol del volante.

Luka Modric ha perdido protagonismo en el Real Madrid, ha pasado más tiempo en el banquillo que en los terrenos de juego, es por eso que se ha hablado de su salida en enero y en especial luego del interés que ha mostrado el Inter Miami de la MLS.

Carlo Ancelotti nuevamente fue preguntado sobre el croata en conferencia de prensa, en el que fue claro en decir que no cree que se esté planteando salir y que él está contento con su presencia.

“Yo no creo que Modric se esté planteando salir en enero. Él piensa que es un jugador importante. Para nosotros lo es y lo va a seguir siendo esta temporada. No tiene planteamiento de irse y estamos contentos con esto”, dijo Ancelotti.

Acerca de su relación con el futbolista comentó: “Yo hablo con Modric cada día. Lo veo cada día. Es un futbolista que, obviamente no está contento de no jugar, pero él sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie más. Él tiene un carisma frente a los otros que es importante”.

“El no jugar le afecta, es normal, entendible; pero también afecta a todos los que queremos a Modric. Pero él no pierde la motivación. Y los 30 minutos que jugó en Nápoles significó mucho para nosotros”, finalizó.