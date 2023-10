Piden no consumir bebidas alcohólicas

La Directica del equipo IB Catarineco, representante de Santa Catarina Jutiapa en la Liga Tercera División, hizo un llamado a sus aficionados para no consumir e ingresar bebidas alcohólicas a su estadio.

Esta solicitud se debió a que en anteriores ocasiones han pagado multas debido al mal comportamiento de algunos aficionados bajo efectos del licor, algo que desean evitar de aquí en adelante.

¨No ingresar bebidas alcohólicas el día del partido, ya que no estamos en la disposición de pagar multas. No es justo porque no tenemos los suficientes fondos para esos gastos que no tenemos previstos, sabemos que con la presencia al estadio nos apoyan de una manera incondicional y se los agradecemos de todo corazón¨ concluye el comunicado del equipo jutiapaneco.

IB Catarinecos jugará como local mañana sábado 7 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Municipal Polideportivo ante Ixhuatán FC, partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura.