Andrade lamentó que Malacateco no haya sido contundente

SAN MARCOS – El delantero de los toros habló del juego ante los rojos.

Nelson Andrade aseguró que la falta de contundencia le afectó a Malacateco en el empate de ayer ante Municipal, aunque esto también sucedió por un error. A pesar de eso, el atacante se muestra tranquilo y sabe que el punto que se sumó ayer sirve para seguir en la parte alta de la tabla.

“Agradezco a Dios por jugar al futbol, tuvimos un partido importante ante Municipal donde no ganamos, pero sumar un punto es importante para seguir arriba porque fue ante un buen rival”, dijo Andrade.

Acerca de las razones del empate comentó: “Tuvimos una desconcentración que nos costó el empate, no fuimos contundentes, esto así es por lo que hay que pensar en lo que se viene, hay que trabajar y aprovechar este tiempo que no habrá juegos”.

“Todos los juegos son diferentes, cada equipo trae su preparación, venimos con una carga fuerte, contra los cremas el juego fue aguerrido y ante los rojos también, ambos son buenos clubes”, finalizó.

Sobre no ganar sus últimos juegos de local analizó: “Hay cosas que no nos gustan, pero no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, comenzamos bien, no vamos a culpar a nadie, seguimos arriba, contamos con un buen cuerpo técnico y un buen plantel”.