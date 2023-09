El mensaje de despedida de Aroldo Cifuentes a a Malacateco

SAN MARCOS. Aroldo Cifuentes quedó agradecido con el Deportivo Malacateco.

Deportivo Malacateco confirmó la salida del Preparador de Porteros, Aroldo Cifuentes, quien según informó el club, su salida se debió a motivos personales.

El Preparador de Porteros, Aroldo Cifuentes, escribió un mensaje de despedida en su cuenta personal, y en donde habló acerca de su salida de la institución de los Toros.

“Afición de Malacateco empiezo dando gracias a Dios por estos meses que la vida y Dios me permitió vivir en Malacatán, fueron de bendición para mí y mi carrera como preparador de arqueros. Siempre entrego lo mejor de mi cómo lo hago a dónde voy me retiro del club por motivos personales, y de enfermedad de mi padre, y no como muchos puedan pensar jamás descuido mi trabajo y la prueba está que tienen al arquero menos vencido de la liga nacional soy un profesional que se preocupa por estar siempre actualizado”, comentó.

“Gracias a la porra Ultra Toros de Malacateco, porque en poco tiempo los llevo en el corazón y aprendí a amar esos colores arriba Malacateco”, finalizó.