Centrone sobre Olivera: No entiendo porque este hombre habla de nosotros

HUEHUETENANGO – El técnico de la X se mostró enojado por unas declaraciones del entrenador crema.

Pablo Centrone, técnico de Xinabajul – Huehue, brindó declaraciones a medios huehuetecos luego de la victoria de 2-1 ante Malacateco, en el que manifestó su molestia contra Willy Olivera de Comunicaciones, esto por las declaraciones brindadas después del duelo ante Coatepeque donde brindó estadísticas de su cruce ante la X de hace dos semanas.

“En las estadísticas vamos bien, aunque hubo un técnico que no nombraré, de un club grande, que sacó una hoja y diciendo que ante Xinabajul produjo tales números, pero ¿porqué nos menciona? Uno es responsable de lo que dice, no entiendo porque este hombre habla de nosotros”, dijo Centrone.

“El partido fue hace como 20 días, ellos jugaron ante Coatepeque, no lo entiendo, eso de las estadísticas, ¿Cómo quedaría yo al decir que erré tantos goles? Estoy ante un colega que está enfrente y no es justo”, agregó.

Centrone continuó con sus declaraciones: “Lo que hizo esta persona que no quiero nombrar, también es lastimar a los colegas, yo nunca he hablado de él ni de Comunicaciones, hace 14 años estoy acá los he enfrentado varias veces nunca los he mencionado, talvez ahora somos importantes para ellos, si él nos nombra quiere decir que somos grandes, esa es la realidad”.