Amarini Villatoro habla de su futuro con Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El entrenador fue cuestionado sobre su relación contractual con los chivos.

Amarini Villatoro charló en conferencia de prensa después de la derrota ante Comunicaciones que tiene a Xelajú MC en el último lugar y previo a su encuentro ante Cobán, en el que fue claro sobre su relación contractual y las posibilidades que hay de que de un paso al costado.

“Tengo contrato de un año, yo en un lugar donde sientan que no me quieran o que la Junta Directiva me diga que me vaya no cobraré nada, tampoco voy a renunciar porque no tengo el dinero para pagar el contrato, esto es más de conciencia de ambas partes, lo que si le puedo decir es que tengo el apoyo de la dirigencia”, dijo Villatoro.

“Hemos hablado, esto depende de resultados y el respaldo depende de eso, en este año que he estado acá le he tomado cariño a Xela, no les haría daño, me quisiera ir por la puerta grande y si me voy por la puerta de atrás, no me gustaría que fuera peleando, en el futbol no todo es plata”, agregó.

Acerca de cómo se siente y si ha pensado en irse comentó: “Uno quiere estar donde es feliz, donde lo quieran y donde lo necesiten, pero por el momento no pasa por la cabeza salir, la prioridad es regresar al equipo a los primeros planos y pelear por el campeonato”.

“Es una situación de confianza con la directiva, si en algún momento ellos me dicen que me vaya lo hablamos, así como si hay una opción de que yo vuelva al extranjero, siempre está la conversación abierta con el presidente, estamos bien en esa parte, entiendo que no es necesario que lo despidan a uno, porque uno también debe saber cuando es el momento de irse”, finalizó.

Villatoro llegó hace un año a la institución quetzalteca, donde sin duda su momento más alto fue coronarse campeón en el Torneo Clausura 2023.