Carrasquilla acepta que Guatemala complicó a Panamá

PANAMÁ – La figura de los canaleros habló del empate ante los chapines.

Adalberto Carrasquilla fue uno de los jugadores de Panamá que brindó declaraciones luego del empate 1-1 ante Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores. El talentoso centrocampista no salió contento con el resultado, pero al mismo tiempo declara que hacerlo de visita es bueno en especial porque el rival los complicó.

“El arbitraje no fue excusa y no me arrepiento de mi amonestación, porque sabíamos que el partido sería así, aguerrido, el árbitro fue claro al pitar en una jugada que hubo mala intención y fue por eso que mandé el mensaje que nos defenderíamos dentro del campo”, dijo Carrasquilla.

“Ellos no nos tiraron en el primer tiempo, pero hay cosas que mejorar de tres cuartos de cancha, ojalá ahora que volvamos el otro mes entendamos que no podemos cambiar nuestro estilo de juego”, agregó

Acerca del empate ante Guatemala analizó: “Siempre de visita es bueno no perder, pero me voy molesto y con un sabor agridulce, porque cambiamos nuestro estilo, son cosas que no podemos hacer, más adelante nos puede costar un punto o una derrota”.

“Ellos estaban jugando de local, era de esperar que nos complicaran, pero nosotros también, pero nos pesó fallar algunas opciones, cambiamos nuestro estilo de juego al no hacer las cosas más sencillas”, finalizó.