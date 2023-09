Hagen y Peleg se enfrentarán en Israel

ISRAEL – Los dos legionarios se cruzarán por primera vez.

La segunda jornada de la Liga de Israel estará en los focos de los aficionados de Guatemala, esto por el enfrentamiento del Bnei Sakhnin de Nicholas Hagen ante el Hapoel Petach Tikva donde milita Matan Peleg.

Los clubes de los chapines tienen programado jugar a las 10:00 horas, donde el Petach Tikva será local y en el que intentará tener un buen resultado.

Esta será la primera vez que Hagen y Peleg se crucen en la temporada, luego que el guardameta fuera uno de los refuerzos de su club, mientras el del defensor lograra el ascenso.

El Bnei Sakhnin viene de empatar en la primera fecha ante el Hapoel Tel Aviv, donde Hagen no pudo jugar por no ser inscrito a tiempo, mientras el Petach Tikva no disputó su duelo el fin de semana anterior luego que se reprogramara su choque versus el Maccabi Haifa.