Ancelotti está satisfecho con su plantilla

ESPAÑA – El técnico de los merengues no piensa en sumar refuerzos.

Carlo Ancelotti compareció hoy en conferencia de prensa previo al partido de mañana del Real Madrid ante Getafe, en el que fue consultado en varias ocasiones sobre las bajas por lesión y si considera en reforzarse en estas últimas horas del mercado, algo que negó rotundamente.

“Cuando empezamos la temporada estaba todo arreglado, hicimos el trabajo pronto y bien. La plantilla es completa; tiene de todo, calidad, energía, experiencia, fuerza… es competitiva. Hemos tenido problemas importantes, como los vamos a tener a lo largo de la temporada, pero hay recursos”, dijo Ancelotti.

“El equipo es muy competitivo y vamos a por todas las competiciones, a tope. Cada año el equipo cambia un poco, pero la calidad sigue siendo muy alta. Lógicamente la baja de Vinicius es sensible, determinante, pero lo reemplazaremos con un jugador de características diferentes”, agregó.

Acerca de quienes serán los sustitutos de Vinicius comentó: “Joselu, Brahim… incluso algún interior, porque no tenemos la necesidad de jugar con tres delanteros. No tenemos a nadie como Vinicius, eso es así. Si juega Joselu utilizaremos más centros y con Brahim, fútbol entre líneas. Será adaptarnos, no cambiar el sistema”

Los merengues nuevamente pasaron de noche en el mercado de transferencias, donde la llegada más significativa fue la de Jude Bellingham, quedándose un año más sin poder sumar al mayor deseo de la afición y directiva, Kylian Mpappé.