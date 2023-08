El liderato es el objetivo

GUATEMALA. Jesús Antonio López será parte del listado de jugadores que estará contra Herediano.

Comunicaciones buscará esta noche el liderato del Grupo C, pero para ello deberá vencer al Herediano de Costa Rica.

Jesús Antonio López, jugador de Comunicaciones, sabe que el partido ante el cuadro tico será difícil, aunque ha dejado claro que darán su máximo esfuerzo para conseguir la victoria.

“Creo que no nos guardamos nada para los partidos, y el juego más importante es el de hoy. Afrontamos el encuentro con toda la seriedad en el que buscaré mi máximo esfuerzo, a veces se me da, a veces no, pero siempre busco dar lo mejor de mí”, comentó López.

“Chucho” López se encuentra en la lista de convocados por el técnico Willy Olivera, en el partido que será clave para Comunicaciones conseguir el liderato del grupo C. Dicho juego está programado para las ocho de la noche.

“El objetivo es pasar a la siguiente ronda y jugar el otro torneo”, finalizó.