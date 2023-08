Montoya: Tenemos que mejorar la concentración y definición

EL PROGRESO. El técnico de Guastatoya salió satisfecho por el esfuerzo que se hizo contra Antigua.

Guastatoya tuvo un complicado partido el pasado domingo, al enfrentarse a uno de los invictos del Torneo Apertura 2023, el equipo de Antigua.

El partido terminó en un 2-2 en el David Cordón Hichos, donde Guastatoya estuvo cerca de poderse quedar con la victoria. El técnico de los Pecho Amarillos, Roberto Montoya, estaba consciente de lo complicado que sería el partido, pero lamentó la falta de concentración y definición.

“hicimos un buen partido. Antigua es un equipo complicado, está jugando bien, está invicto, no ha recibido gol, así que teníamos que hacer algo distinto. Por falta de concentración nos empatan, pero me voy satisfecho con lo que vi, pero no contento. Hay que mejorar la concentración y la definición y eso nos hizo falta”, explicó el técnico de Guastatoya.

Guastatoya ahora trabaja pensando en el partido de la Fecha 6, cuando reciba a Municipal en el estadio David Cordón Hichos el próximo domingo a las 15:30 horas.