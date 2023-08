CRÓNICA | Los juveniles brillaron en el Pensativo

Edy Palencia hizo un partidazo con Comunicaciones y Carlos Daniel Aguilar anotó un golazo para Malacateco, demostrando que la sangre nueva quiere abrirse paso en el futbol de Guatemala.

Esto se dio en el marco de un encuentro en el que lo mejor llegó en la parte final, en la que ambos equipos buscaron el tanto que les diera la victoria.

Era un duelo muy esperado, dado que Malacateco llegaba con cuatro victorias consecutivas, mientras Comunicaciones recién certificaba su clasificación a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana, pero en la Liga Nacional se encuentra a media tabla.

El escenario era el estadio Pensativo, con una más que aceptable asistencia de aficionados, pero el partido no tardó en enredarse en el medio, en donde ambos equipos acumulaban muchos elementos, lo que restaba fluidez a los ataques, al extremo que los fronterizos solo se acercaron con algún peligro en una sola ocasión a lo largo de todo el primer tiempo, con un remate de Kevin Ramírez, mientras los albos, ante su incapacidad para penetrar al bloque defensivo de los Toros, optó desde muy temprano por los pelotazos al área, sin tener un referente que fuera a pelear esos balones, por lo que Alejandro Pelaez tuvo varias oportunidades para lucirse con su juego aéreo.

Jugadas diferentes hubo pocas, aunque habrá que mencionar un par de llegadas de Edy Palencia y un zurdazo de José Corena que rechazó el guardameta, por lo que el 0-0 se mantenía en el marcador al cierre de la primera mitad.

De esa manera, las emociones llegaron en el complemento, porque en Comunicaciones entraron Anangonó y Lynner García, convirtiendo a los capitalinos en dominadores absolutos y las oportunidades comenzaron a presentarse una tras otra.

La primera grande llegó a los 49, pero el travesaño le negó el tanto al juvenil Edy Palencia, pero después el guardameta visitante se convirtió en protagonista al bloquear un potente remate de Jesús López y más tarde un cabezazo de José Corena.

Todo eso fue preámbulo al gol que rompió el empate, el cual llegó al 61 luego que Fracchia levantó un centro, el remate de Anangonó se estrelló en el poste izquierdo y al rebote llegó Lynner García para anotar el gol 24 de su carrera y adelantar con toda justicia a Comunicaciones.

Pero los albos no supieron cerrar el juego, aunque se les debe reconocer que lo intentaron, pero Palencia, Diego Santis y Corena no aprovecharon las opciones que tuvieron para ampliar el marcador, mientras Pelaez y la defensiva fronteriza se multiplicaban para rechazar los centros que seguían lloviendo en su área.

Los albos estaban desbocados en ataque y eso lo vio el DT Gabriel Ernesto Pereyra, que ordenó a su equipo adelantar las líneas para evitar que Comunicaciones los ahogara, pero también para tener mayor oportunidad de salida y no fueron pocas las veces en las que los visitantes encontraron mal parado al equipo que oficiaba como local en la Antigua Guatemala.

De esa manera los Toros encontraron el empate, y fue gracias a una jugada individual de un juvenil recién ingresado, Carlos Daniel Aguilar, que penetró entre los defensas cremas e hizo una pared con Ángel López para quedar solo ante Fredy Pérez, a quien fusiló para colocar el balón en el ángulo y al 75 el marcador decía 1-1.

En la parte final del juego los cambios solidificaron a Malacateco, mientras Comunicaciones pareció debilitarse, por lo que, aunque los Cremas tenían mayor presencia ofensiva, Malacateco era el que lucía más punzante y eso le dio a ambos oportunidad de triunfo.

Lo más relevante de la visita fue una jugada individual de Meneses que desbarató in extremis Saravia, mientras Anangonó tuvo la última del partido, luego de generarse el espacio y rematar de manera violenta, pero directo a donde Alejandro Pelaez rechazó con los dos antebrazos. El tiempo expiró y señaló un empate que no fue mal negocio para los Toros fronterizos, que quizá pierdan el liderato, pero se mantendrán en la parte alta, mientras Comunicaciones lamentó no poder quedarse con las tres unidades, porque eso lo condena a continuar a mitad de la tabla en el cierre de la primera vuelta de la etapa de grupos del Apertura 23.

