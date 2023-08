VIDEO | González reconoce que no es fácil adaptarse al juego de la Liga Nacional

GUATEMALA. El entrenador de Zacapa confía en que llegarán mejores resultados.

Zacapa no ha podido volver a la senda del triunfo, y el sábado volvió a perder en la Liga Nacional. El equipo Súper Gallo cayó contra los Panzas Verdes por 1-0, y ya suma dos derrotas seguidas en el Apertura 2023.

El técnico de los Súper Gallos, Erick González, habló sobre estos cuatro partidos en la Liga Nacional, explicando por qué no han podido ganar nuevamente en el campeonato. “La falta de contundencia ha hecho que no se plasme ese volumen de juego. En los 90 minuto tratamos de jugar con un control y con una intensidad, pero no hay que olvidar que somos un equipo nuevo, que hace unos meses estábamos en la Primera División”.

Los Gallos llevan seis puntos en el certamen, producto de las victorias que lograron en las primeras fechas contra Deportivo Mixco y Guastatoya. Ahora el equipo enfrentará como local a Municipal, y en un partido que se jugará el viernes en el estadio David Ordóñez Bardales a las 20:00 horas.