Ceballos: Es un momento difícil en mi vida

HUEHUETENANGO – El atacante se manifestó luego de conocer su lesión.

Marvin Ceballos sufrió la semana anterior una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que lo obligará a estar varios meses fuera de los campos y volverá a jugar hasta el próximo año.

El delantero rompió el silencio, asegurando que es uno de los momentos complicados en su carrera, pero que confía en poder superar este momento para volver más fuerte a los terrenos de juego.

“Mis cicatrices me recordarán siempre que sobreviví a heridas profundas. Eso en si mismo es un gran logro. Y me recuerdan que el daño que la vida me ha infringido me ha hecho más fuerte, más resiliente”, redactó.

“Es un momento bastante difícil en mi vida, han sido días difíciles de asimilar lo sucedido y de no encontrar las palabras para poder describir lo que siento, pero quiero tomarme el tiempo para agradecerle a cada persona que con una llamada, mensaje, publicación, comentario, visita o de alguna otra manera me han mostrado su cariño, solidaridad y apoyo”, agregó.

“Lo único que estoy seguro es que con la ayuda de Dios, mi familia y con las ganas que tengo de superar y afrontar esta lesión, regresaré mucho más fuerte. Abrazo grande, Bendiciones”, finalizó.