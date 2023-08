Mbappé volverá a jugar con el PSG

FRANCIA – El delantero volverá a ser tomado en cuenta luego de solucionar su futuro.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint Germain, dio a conocer la convocatoria para el partido de mañana contra el Toulouse, en el que destacó la presencia de Kylian Mbappé, luego que se definiera su continuidad en el club.

Mbappé no juega de manera oficial desde hace dos meses, cuando lo hizo con la Selección de Francia ante Gibraltar y con el PSG desde el tres de junio en el duelo frente al Clermont Ferrand.

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo. Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial”, dijo Enrique sobre el delantero.

El jugador de 24 años nuevamente puso en duda su continuidad al dar a conocer que no iba a renovar con el PSG el otro año, por lo que la dirigencia lo amenazó con venderlo en este mercado de fichajes e incluso lo marginó de varios juegos de la pretemporada y de la primera jornada de la Ligue 1.