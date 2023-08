Oficial: Harry Kane da el salto a un grande de Europa

ALEMANIA. El inglés deja la Premier League para jugar en la Bundesliga.

La espera terminó y el equipo del Bayern Munich ha hecho oficial la llegada del delantero inglés, Harry Kane, quien firma con la institución hasta el 2027.

El delantero llegó en una transacción que rondó los 100 millones de euros, y estará rodeado de jugadores de mucho talento como Goretzka, Jamal Musiala, Coman, Gnabry o Sané, quienes seguramente multiplicarán las opciones que pueda tener el atacante británico frente a la portería.

Kane de 30 años cuenta con un gran olfato goleador, sin embargo, a pesar de ser un centro delantero efectivo y con grandes capacidades, todavía no sabe lo que es levantar un título, por lo que con el Bayern Munich sueña con poder ganar campeonatos importantes, sobre todo la UEFA Championes League.

“Gracias a la afición del Tottenham. Es triste despedirse de un club en el que he pasado 20 años de mi vida, desde que llegué siendo un niño de 11 años. Desde el momento en que debuté, he sido uno de vosotros y he dado todo lo que he podido para que os sintierais orgullosos de mí. Espero que esos bonitos momentos perduren para siempre”, fueron las palabras de despedida de Kane al Tottenham.