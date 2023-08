Aplazan el torneo femenino

La Federación de Futbol de Guatemala ordenó a la Liga Femenina postergar el inicio del Torneo de Apertura 2023.

Por medio de la Resolución OF.FNFG-SGA-176-2023, el Comité Ejecutivo de la Federación canceló el inicio de las actividades en la Liga Mayor Femenina, lo cual estaba previsto para el el sábado 12 de agosto.

La decisión se tomó porque los federativos no han recibido para su revisión y aprobación los reglamentos de competencia y disciplinario para la Temporada 2023-2024, por lo que giró instrucciones en el sentido de que no pueden iniciar el torneo hasta que no estén aprobados dichos instrumentos legales.

Según investigación de Guatefutbol.com, en la Liga Femenina hubo algunas irregularidades al vedarle la participación en la Liga Mayor a los equipos Deportivo Amatitlán y Juventud Copalera, aduciendo que no contaban con una categoría Sub-17, requisito que no se estableció en los reglamentos anteriores, sino solo en los actuales, cuando ambos equipos no tenían tiempo para acatarlos.

Además, los federativos no están de acuerdo con la desaparición de la categoría de ascenso, situación que obligará a la Liga Femenina de Futbol a reestructurar a los equipos participantes, así como los reglamentos de competencia y disciplinario, incluyendo en todo ello el restablecimiento de la categoría de ascenso.

Será en los próximos días cuando se oficialicen los pormenores del nuevo certamen y la fecha de inicio del Torneo Apertura 2023.