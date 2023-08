Técnico de equipo de la MLS asegura que los árbitros benefician a Messi

ESTADOS UNIDOS – La llegada de la Pulga a la MLS está generando aspectos negativos y positivos.

Lionel Messi brilló en el triunfo de 3-1 de Inter Miami ante Orlando City del pasado lunes, en el que ha comenzado a generar varios comentarios, tanto positivos y negativos, en el que un técnico de la MLS aseguró que los árbitros están beneficiando al Campeón del Mundo con Argentina.

Óscar Pareja, técnico del Orlando, no se guardó nada, insinuando que hay favoritismo de los árbitros hacía la Pulga, esto luego que se le perdonara la segunda tarjeta amarilla durante el compromiso.

“A lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también a Leo, debió ser expulsado, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual”, dijo el entrenador.

“Lo que pasó en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pero hay que decir las cosas como son: no podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble”, agregó.

Inter Miami y Messi están en los octavos de final de la competición, donde mañana visitaran la cancha del FC Dallas.