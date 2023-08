CRÓNICA | Xelajú toma un respiro y le propina la primera derrota a los Cremas

QUETZALTENANGO. Los Chivos vencieron a los Cremas por 2-0.

El campeón del futbol guatemalteco, Xelajú, recibió a Comunicaciones esta noche en el estadio Mario Camposeco, como parte de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2023.

Los chivos llegaban presionados por las dos derrotas tanto en lo nacional como en el ámbito internacional, mientras que los Cremas se presentaban motivados por la reciente victoria sobre el Real España.

LAS ACCIONES

Desde el inicio del partido no hubo un claro dominador. Comunicaciones no lograba llegar con claridad a la portería de Calderón, mientras que los Chivos a pesar de los errores defensivos de Diego Santis, no lograban aprovechar las jugadas dentro del área.

La primera llegada de los Albos se registró hasta en el 19 de juego, con un remate de David Chuc que terminó sin consecuencias en las manos de José Calderón.

En el minuto 27 David Chuc tuvo una desatención al perder un balón, y esto provocó que Javier González encarará al área para sacar un remate, en donde Pérez con la mano evitaba el primero del partido.

El campo se fue inclinando a favor de los locales, y en el minuto 32 Gerson Tinoco logró sacar un remate en el segundo palo, pero el delantero desperdiciaba la jugada al enviar la pelota por arriba de la portería.

En el minuto 37 el defensor Matías Fracchia cobró un tiro libre para Comunicaciones, pero a pesar de la potencia envió el balón a un costado de la portería en un disparo que solo sirvió para las estadísticas.

Sobre el final del partido Wilber Rentería pudo abrir el marcador, pero su disparo que fue cerca del área grande pasó a un costado del palo derecho de Fredy Pérez.

En el cierre del primer tiempo Edy Palencia lideró un contra golpe, pero al llegar al área no supo que hacer, y envió un pase largo a Chucho López que no pudo alcanzar a rematar.

Para el segundo tiempo Amarini Villatoro realizó variantes, y para sorpresa de los Cremas se vieron sorprendidos cuando a penas se jugaba un minuto, en donde Rentería con la pierna derecha puso el 1-0 en el partido.

El gol motivo a los Chivos que se fueron al ataque, y en el minuto 56 Fredy Pérez volvía a salvar a su equipo de recibir el segundo. No obstante, en un minuto después Diego González puso el 2-0, con un disparo que iba con dirección a la portería, pero sufrió un desvío por Rodrigo Saravia.

Con el 2-0 en el marcador Xelajú le dio cierta iniciativa a los Cremas, pero el equipo capitalino no lo pudo aprovechar y a pesar de los cambios no logró cambiar el resultado. Incluso el juego bajó de revoluciones, y aunque Comunicaciones tenía encerrado al equipo Chivo no lograba llegar con claridad.

El resultado no cambió y Xelajú ganó por 2-0, y con ello logró su primera victoria en el Torneo Apertura 2023, calmando un poco el ambiente luego de derrotas consecutivas en la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana Concacaf.

Los Cremas por su parte siguen sin poder ganar en la Liga, ya que en la primera fecha empataron contra Xinabajul por 1-1.

