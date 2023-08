Mañana inicia el Torneo Apertura

El Comité Ejecutivo de la Liga Segunda División, encabezado por su presidente señor Francisco Ortiz, confirmó que este fin de semana iniciará el Torneo Apertura 2023.

La fecha inaugural será la número 2, ya que la semana pasada no arrancó el certamen debido a que se reacomodaron los grupos por la desafiliación del equipo de Melchor de Mencos y el ascenso de La Esperanza, nuevo representante de Quetzaltenango. La Jornada 1 será reprogramada.

Sin embargo, las novedades no paran en la Liga Segunda División, ya que la Jornada 2 arrancará con la desprogramación del partido de uno de los nuevos ascendidos, El Mazateco AF, que debía jugar contra Puerto San José, pero los porteños no pudieron cumplir con los requisitos de inscripción en la Plataforma FIFA CONNECT, mientras que el partido del Deportivo La Esperanza contra América de Salcajá fue reprogramado para una fecha aún no definida.