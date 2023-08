Xavi se siente decepcionado con Dembélé

ESTADOS UNIDOS – El estratega culé no escondió su frustración por la salida del delantero.

Xavi Hernández rompió el silencio sobre la situación de Ousmane Dembélé, afirmando que el jugador pidió salir del Barcelona y es por eso que no tuvo participación en el amistoso contra el AC Milán. El entrenador indicó que está decepcionado con la decisión del futbolista, porque se ha tratado de hacer lo posible porque sea feliz en el club.

«Seré claro, Dembélé nos ha pedido marchar, nos ha dicho que tiene una propuesta del PSG, que le han llamado desde allí y ha sido muy directo. Es una decisión personal y no podemos hacer nada. Me sabe realmente mal porque lo hemos cuidado mucho para que estuviera feliz y siguiera marcando la diferencia, pero tiene esta propuesta, ha dicho que quiere marchar y por eso no ha jugado”, dijo.

“Es la ley del mercado, no podemos competir con esta propuesta, está fuera de nuestro alcance, y desearle toda la suerte del mundo porque nos ha dado mucho, por lo menos cuando he sido yo el entrenador», agregó.

Sobre su sentimiento ante la situación comentó: «Estoy un poco decepcionado, sí, pero nos dijo que ya habló con Luis Enrique y con Nasser Al-Khelaïfi y no hubo manera de convencerle, lo hemos intentado, pero la decisión estaba tomada. Yo lo veía tan feliz que no me lo esperaba».

Por último, habló de las posibilidades de sumar más refuerzos: «Estoy en contacto con Mateu Alemany y sabíamos lo de la cláusula. Así es el mercado. El Barça sigue. A los futbolistas que no quieran estar en el Barça, se les tiene que dejar ir. Le pregunté por qué, el motivo… No me lo supo decir realmente, pero está claro que es un tema suyo, personal».

El club culé regresará hoy a España tras su gira por Estados Unidos, donde seguramente en las próximas horas se definirá el futuro de Dembélé.