Calderón: No nos estamos comportando como un equipo campeón

NICARAGUA. José Calderón está consciente que Xelajú está fallando.

Xelajú perdió la tarde de este martes contra el Real Estelí por 1-0, en un partido donde el equipo guatemalteco generó pocas oportunidades y se vio claramente superado por el conjunto pinolero.

José Calderón, portero del cuadro Chivo, habló sobre el resultado en la Copa Centroamericana Concacaf, en la que señaló que no estuvieron a la altura del compromiso y que sobre todo no están jugando como un equipo campeón.

“Creo que no estuvimos a la altura del partido. Estuvimos muy imprecisos durante todo el juego y la verdad es que toca doblar esfuerzos, toca seguir trabajando porque no estamos haciendo las cosas bien… no nos estamos comportando como un equipo campeón”, dijo Calderón.

El panameño fue la figura del partido al tener varias atajadas, evitando que el ridículo en Nicaragua pudiera ser mayor.