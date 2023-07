CRÓNICA | Guastatoya hizo resbalar a los escarlatas

El equipo Pecho Amarillo llegó al estadio de El Trébol y dio la primera campanada del Apertura 2023.

Con una anotación cuando el tiempo regular expiraba, Guastatoya conquistó los tres puntos en su visita a la Capital, algo que no es extraño para el equipo oriental.

El partido

Sin llegar a ser abrumador, el dominio de Municipal fue claro en los primeros minutos, pero conforme el partido fue avanzando Guastatoya se plantó mejor y comenzaron a conjuntarse varios factores, incluyendo el terreno de juego, que parecía había soportado las lluvias de los últimos días, pero pronto dejó ver que había zonas anegadas, sin contar con lo resbaladizo de la superficie.

Esto provocó que el adelantamiento de líneas del Pecho Amarillo hiciera el juego un poco más parejo, pero Municipal encontró la forma para contrarrestar la idea de Montoya, haciendo pases a la espalda de los zagueros para provocar escapadas en solitario de los atacantes.

Hay que advertir que al menos tres de ellas le quedaron a Rotondi, pero en una se resbaló, en otra no pudo superar el achique de De Lemos y en una más fue Pineda quien cortó en el área chica el remate débil del argentino, que había superado al guardameta, pero no definió de buena manera.

Aquellos eran momentos en los que Municipal, con esos pases frontales, había generado opciones claras de gol, pero no pudo convertir ninguna, mientras Guastatoya no tenía mayores acercamientos, porque al llegar a tres cuartos de cancha se le cerraban los espacios y no lograba inquietar a Navarro.

Sin embargo, en los primeros minutos del complemento Guastatoya fue superior, pero sus llegadas terminaron en cabezazos de Marcelo Ferreira que estrelló un remate en el cuerpo de Navarro y en otra ocasión su definición no fue acertada con lo que se mantenía el 0-0.

Sebastián Bini sabía que había perdido el control del juego, por lo que refrescó la media cancha y eso le hizo nivelar el trámite del encuentro, estando cerca de tomar ventaja en el marcador a los 61 minutos, pero a Matías Rotondi se le sancionó un fuera de juego en una acción en la que pareció estar en línea con el penúltimo defensor.

Guastatoya no quiso correr riesgos, apretó marcas en el medio y comenzó a buscar la velocidad de Nelso Iván García con lanzamientos en profundidad. En uno de sus desbordes perdió ángulo de remate y el balón pasó frente a todo el marco rojo, pero en otra cabalgata, casi desde medio campo, superó a José Morales y llegó al fondo, desde donde buscó el centro, Kénderson Navarro intentó cortarlo con los puños, pero el balón rebotó accidentalmente en el cuerpo del debutante César Raúl Calderón y terminó adentro para el 0-1 al 89.

Si la victoria parcial de Guastatoya era sorpresa, también lo fue cuando se anunciaron ocho minutos de reposición, pero en ellos Municipal solo pudo ensayar varios pelotazos al área que no generaron peligro en la meta de Adrián De Lemos.

Al final Guastatoya ganó 0-1 y hay que decir que fue la décimo cuarta victoria del Pecho Amarillo en su serie particular contra Municipal, la cual también registra 15 triunfos rojos y 15 empates, números que reflejan lo parejo que son los encuentros de estos dos conjuntos.

Gran victoria del Pecho Amarillo en El Trébol en el debut de Roberto Montoya, y duro revés para Municipal, en el retorno de Sebastián Bini.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: