El deseo es salir al extranjero

GUATEMALA. El defensor espera poder tener una oportunidad fuera de nuestro país.

Nicolás Samayoa fue uno de los jugadores que destacó en la Copa Oro con Guatemala, ganándose los aplausos de sus propios compañeros como también de varios aficionados quienes lo elogiaron por su desempeño.

El jugador llegó al país el pasado lunes en horas de la noche, y al brindar declaraciones a los medios de comunicación habló sobre su contrato con los Cremas, dejando claro también que su meta es salir a jugar fuera del país.

“Por el momento tengo contrato con Comunicaciones, me han tratado muy bien, pero uno como jugador uno busca tener una mayor oportunidad y salir. Si se me da la oportunidad de salir me gustaría explotarlo”, comentó.

Samayoa ahora se enfocará con Comunicaciones, para continuar con la pretemporada y enfocarse en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana Concacaf.