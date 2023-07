Samayoa: Demostramos que podemos competir con cualquiera

ESTADOS UNIDOS – El defensor habló de lo hecho en la competición.

Nicolas Samayoa charló en Concacaf luego que se confirmara que Guatemala quedó fuera de la Copa Oro 2023, en el que se mostró satisfecho por el trabajo mostrado y también agradecido por el apoyo que recibió por parte de los aficionados.

“Hicimos un buen torneo, no traicionamos la idea que teníamos, la teníamos clara y lo ejecutamos contra todos los equipos, pero nos vamos sabiendo que le podemos competirle a cualquier equipo, no importan los jugadores, Jamaica para mí es el mejor del torno y les demostramos que podemos jugarle de tu a tu”, dijo.

Acerca del apoyo recibido comentó: “Es increíble, no me cansaré de decirlo, la gente ha sido un apoyo que no esperábamos, nos hicieron sentir locales en todos los lugares, nos dieron ese empuje hasta el final, solo me queda agradecerle y vamos a conseguir cosas grandes juntos”.

Samayoa fue uno de los elementos más regulares de la azul y blanco, al ser uno de los defensores centrales junto a José Pinto.