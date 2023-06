Tena no asegura que Méndez-Laing sea titular

ESTADOS UNIDOS – El delantero inglés tendrá minutos, aunque no se confirmó si al inicio o de suplente.

Luis Fernando Tena habló previo al juego de mañana de Guatemala ante Cuba, en el que marcará el debut del equipo en la Copa Oro 2023. El seleccionador nacional no quiso dar muchos detalles del once titular, pero si mencionó que Nathaniel Méndez-Laing no tiene asegurado ser titular.

“Nathaniel ha venido adaptándose muy bien a los compañeros y todo lo que es nuevo para él. Tuvo dos semanas de vacaciones, no viene en el mejor nivel físico, pero ha estado trabajando mañana y tarde”, dijo Tena.

Tiene mucha gana, disposición y entusiasmo de darle alegría a la gente. Está muy contento de vestir la camisola de Guatemala. No está para 90 minutos, es una realidad, pero creo que va a jugar, no sé de inicio o de cambio, pero va a participar”, agregó.

Méndez-Laing terminó la actividad con su club el Derby County el mes pasado, estuvo unas semanas de vacaciones y luego vino a Guatemala la semana anterior para unirse a los entrenamientos.