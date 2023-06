Cuba con bajas importantes para enfrentar a Guatemala

ESTADOS UNIDOS – Los caribeños serán el primer rival de los chapines.

La Selección de Cuba será el primer contrincante de Guatemala en la Copa Oro 2023 de la Concacaf, cuando mañana se enfrenten a las 19:00 horas en el DRV PNK Stadium en la actividad de la primera jornada del Grupo D.

Los cubanos llegaban con grandes expectativas al campeonato, pero en los últimos días surgieron inconvenientes y sufrieron bajas de elementos importantes.

La baja ya conocida es la de Karel Espino de Comunicaciones, quien tuvo que ser operado de la rodilla derecha y desde hace dos meses se sabía que no iba a estar en el torneo.

La más sensible es la de su delantero y goleador Onel Hernández, el futbolista del Norwich City de Inglaterra también se lesionó la rodilla, no fue grave, pero no le alcanzó para estar en la Copa Oro.

Marcel Hernández nuevamente tuvo conflictos con la Asociación de Futbol de Cuba, por lo que ya no había estado en las últimas convocatorias y para la competición del área no fue tomado en cuenta.

Christian Flores y Dairon Reyes tampoco fueron incluido s en la nómina tras romperse los ligamentos, por lo que fueron operados y serán baja de 6 a 8 meses.