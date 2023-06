Amarini Villatoro lamenta no poder usar el Mario Camposeco

QUETZALTENANGO – El técnico nacional habló sobre la participación internacional del equipo.

Amarini Villatoro lamentó que Xelajú MC no pueda jugar de local en el estadio Mario Camposeco en la Copa Centroamericana 2023, algo que se dio porque no se prepararon a tiempo todos los detalles y por eso no se cumplieron los requerimientos de Concacaf, además pidió que las autoridades Municipales pongan de su parte para que esto no vuelva a pasar.

“Se viene la participación internacional y lamentablemente nos va a tocar jugar cuatro partidos de visita porque es así. No vamos a poder sacarle provecho a la condición de local”, dijo Villatoro.

“En una conferencia de prensa dije que había que preocuparse porque en algún momento se podría tener una participación internacional con el equipo y no se iba a estar preparado. Una de las deficiencias del fútbol nacional, no solo de Xelajú MC, es la infraestructura y la formación de jugadores, siempre he dicho que son las deficiencias más grandes que tiene nuestro fútbol”, agregó.

Acerca de lo que se pudo hacer antes comentó: “Es lamentable porque ahora ya no da tiempo, por más que corramos no alcanza. Tuvimos mucho tiempo para prevenir eso y ojalá que, a partir de ahora, se piense y no estemos en esa misma situación”.

“Ojalá que las autoridades municipales pongan de su parte, porque no solo es el club y las personas involucradas en la política ayuden a que este recinto esté como debe estar y que el aficionado tenga un recinto a la altura de ellos porque honestamente el estadio no está a la altura de ellos”, finalizó.