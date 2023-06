No fue fácil tomar la decisión con Dewinder Bradley, dijo Tena

GUATEMALA. El entrenador contaba con el delantero para la Copa Oro.

Sin duda alguna en el futbol nada está escrito. El entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio la lista de convocados para la Copa Oro 2023, en el que dejó varios jugadores fuera de ese listado.

Uno de ellos fue el delantero Dewinder Bradley, quien fue parte de todos los partidos amistosos con la Azul y Blanco. Sin embargo, la recuperación de Darwin Lom terminó dejando fuera a Bradley de ese listado definitivo.

“Se quedó fuera porque tenemos dos buenos centros delanteros que son Rubio Rubín y Darwin Lom, y lamentablemente me dolió mucho dejarlo fuera. La verdad le había dicho (a Bradley) que iba a estar porque pensé que Darwin Lom no se iba a recuperar y me quedé muy apenado”, explicó Luis Fernando Tena.

De esta manera Darwin Lom y Rubio Rubin serán los encargados de concluir todas las jugadas dentro del área, aunque ahora también se podrán apoyar con la llegada de Nathaniel Méndez.