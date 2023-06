VIDEO | Méndez-Laing no dudó en aceptar la propuesta de Guatemala

GUATEMALA – El jugador dio sus primeras palabras tras venir al país a unirse a la Selección Nacional.

Nathaniel Méndez-Laing arribó hoy en la madrugada al país, a pesar de eso inmediatamente realizó su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde también brindó palabras sobre cómo se siente.

“Me siento bien, luego de un viaje largo me sentó bien mover las piernas un poco, me he sentido bien, la gente me ha tratado bien”, dijo Méndez.

Acerca de las razones por estar en la azul y blanco comentó: “Es por mi familia, por mi abuela y mi madre que están orgullosas de mí, cuando me llamaron no podía decir que no y por eso tomó el reto”.

“Es por mi abuela, por mi mamá, tengo mucha familia acá me han escrito que están felices, es un sueño representar a este país”, agregó.

Méndez-Laing aún tiene pendiente tramitar su pasaporte y DPI, los cuales estarían listos en las próximas horas y así poder confirmar que tiene la doble nacionalidad.