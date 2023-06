México despidió a su entrenador

MÉXICO – Los aztecas tomaron medidas drásticas.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que el entrenador Diego Cocca no seguirá en la Selección Nacional, luego que no lograra los resultados esperados y no estará en la Copa Oro 2023.

El encargado de dar la noticia fue Juan Carlos Rodríguez, Comisionado del Futbol Mexicano, luego fue confirmado por la FMF con un comunicado en sus diferentes plataformas sociales.

Cocca no logró el objetivo de ganar el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de caer por goleada en las semifinales ante Estados Unidos y se tuvo que conformar con el tercer lugar.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer a su sustituto, tomando en cuenta que en pocos días iniciará la Copa Oro.