No todo en la vida es dinero

ESPAÑA. Jude Bellingham se siente feliz de fichar por el Real Madrid.

El inglés Jude Bellingham se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid, en una operación de más de 100 millones de euros.

El mediocampista habló en rueda de prensa tras fichar por el conjunto merengue, en donde brindó sus primeras declaraciones como jugador del Real Madrid, y en el que señaló que el dinero no fue la primera opción ya que recibió mejores propuestas económicas, una de ellas la del Manchester City.

“El dinero no es tan importante, no pensé en ello. Nunca lo he hecho para elegir el equipo. Me encantó lo que despendía el Real Madrid, quería que fuese rápido. No es que otros equipos fuesen malos, por supuesto que no, pero elegí al Madrid”, indicó.

El futbolista ha cautivado a los aficionados merengues con sus declaraciones, sobre todo porque también pidió solicitar el dorsal número cinco, debido a que ese número lo uso Zidane.

«Le quiero dar las gracias a Vallejo por dejarme el 5. He dicho muchas veces cuánto admiro a Zidane y para mí es un honor el legado de este número que me inspira», finalizó.

Jude Bellingham llega a Madrid procedente del Bourussia Dortmund de Alemania y Birmingham City de Inglaterra.