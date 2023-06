VIDEO | Pereyra confía en guiar a Malacateco a lo más alto

SAN MARCOS – El técnico argentino tomó el mando de los toros.

Deportivo Malacateco presentó hace unos días al entrenador argentino Gabriel Pereyra, quien se hará cargo del equipo para el Torneo Apertura 2023, dejando claro que tiene como objetivo estar en la pelea por el protagonismo.

“Contento y agradecido por la directiva en pensar en nuestro proyecto, vengo a un futbol desconocido en varios aspectos, pero conocido en estudio, porque en este tiempo he tratado de acercarme, he estado pendiente en este último tiempo, pero comenzar temprano me motiva a encontrar una respuesta inmediata”, dijo.

“Venimos a un país futbolero y una ciudad como Malacatán que se ilusiona rápido, por eso comenzamos la pretemporada temprano, los chicos se mostraron ilusionados y tenemos la mentalidad de pelear, tenemos buenos jugadores”, agregó.

Pereyra llega con experiencia de haber dirigido solo en el futbol de México, ahora en su primera aventura fuera del país intentará poner a los fronterizos en la lucha por el título.