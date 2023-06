Messi: Tomé la decisión de que voy a ir a Miami

ESPAÑA – El argentino confirmó su nuevo club para la siguiente temporada.

Lionel Messi ofreció una entrevista a Mundo Deportivo y a Sport, en el que confirmó su futuro para la siguiente temporada, afirmando que su decisión es fichar por el Inter Miami de la MLS, por lo que espera que en las próximas horas se definan todos los detalles y así se haga el anuncio de manera oficial.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», dijo Messi

“Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que hablamos en esta entrevista y no tengo nada armado con nadie”, agregó el astro argentino.

Sobre las posibilidades de regresar al Barcelona comentó: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso», finalizó.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial el traspaso del argentino, que tras jugar en el Barcelona y Paris Saint Germain vivirá una nueva etapa en su carrera.