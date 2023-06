Peleg aclara el por qué no está con la Selección de Guatemala

El jugador con raíces chapinas que milita en Israel, no fue parte de la convocatoria de Guatemala.

La Selección Nacional de Guatemala tendrá una serie de partidos amistosos en el mes de junio, y este miércoles el combinado chapín disputará su primer encuentro el cual será ante la Selección de México.

Mientras la Selección de Guatemala se preparaba para viajar este día, Matan Peleg aclaraba su situación por medio de su cuenta personal, del por qué no fue de la convocatoria que presentó el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

“Quiero aclarar un poco las cosas y presentarlas tal y como son. Mi equipo me deja ir si me dicen en la Federación que llegue a jugar con la Selección. Pero nadie me ha hablado y eso está perfectamente bien, es futbol y el bien de la Selección está antes que mi bien personal”, explicó.

Sin embargo, a pesar de no figurar en el listado de jugadores, Matan Peleg agregó: “Quiero desearle todo el éxito al equipo por hacernos sentir orgullosos. Los quiero mucho, vamos Guatemala”, finalizó.

Matan Peleg tuvo algunos partidos con la Selección de Guatemala , pero por diversos motivos (lesiones y decisiones de su equipo) el futbolista no ha podido estar bajo este proceso con el técnico Luis Fernando Tena.