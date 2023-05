VIDEO | Para Olivera no es un fracaso la eliminación de Comunicaciones

GUATEMALA – El uruguayo defendió a su equipo tras quedar fuera ante los antigüeños.

Willy Olivera habló luego de que Comunicaciones quedara eliminado en las semifinales por Antigua GFC, recalcando en varias ocasiones que su equipo fue superior y que mereció avanzar, además de afirmar que para él no fue un fracaso quedar fuera de la lucha por el título.

“Fuimos superiores a Antigua, merecimos ganar, no perdimos, empatamos los dos juegos, tuvimos para liquidar el partido, Comunicaciones siempre salió a buscar el partido. Hay gente que dice que en el futbol no hay suerte y creo que esta vez no nos acompañó”, dijo.

“La palabra fracaso abarca muchas cosas, eso es para aquel que no intenta las cosas y Comunicaciones lo intentó, no todo se puede lograr, para mí este equipo no es fracasado, es uno que luchó, lo intentó pero lamentablemente no lo consiguió, siempre que uno pierde algo es un fracaso pero para mí no”, finalizó.