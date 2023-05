VIDEO | Lo mejor de la clasificación de Antigua ante Comunicaciones

GUATEMALA – Los aguacateros lograron imponerse en la tanda de los penales a los cremas.

Antigua GFC clasificó a la Gran Final del Torneo Clausura 2023 luego de eliminar a Comunicaciones en la tanda de los penales al ganar 3-2 y tras conseguir empatar 1-1 en el marcador global.

El juego de ida se disputó con un 0-0 en el global, por lo que el ganador de hoy iba a clasificar. La vuelta finalizó 1-1 con los tantos de Azarías Londoño para los albos y en el último suspiro apareció Cristian Hernández para poner la paridad.

Desde los once pasos, Jorge Aparicio, Azarías Londoño y Rafael Lezcano no pudieron anotar tras las atajadas de Braulio Linares, mientras Diego Barreto y Nicolás Samayoa marcaron, aunque no alcanzó.

Con lo que respecta a los coloniales hicieron gol José Mena, Cristian Hernández y Romario Da Silva, mientras el único que falló fue José Ardón.